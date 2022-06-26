Магуайр женился на подруге детства Ферн Хокинс. Церемония прошла в Бургундии

Футболист женился на возлюбленной детства.

Женой защитника манкунианцев стала Ферн Хокинс. Церемония прошла в старинном замке во Франции.

Харри и Ферн Хокинс вместе с подросткового возраста. У них есть две дочери – Лилли Сэйнт и Пайпер Роуз.

Сообщается, что игрок «Манчестер Юнайтед» прибыл в Бургундию на частном самолете стоимостью 50 тысяч фунтов в сопровождении 30 гостей, среди которых были члены семьи и друзья футболиста.

Также отмечается, что гостей попросили не пользоваться мобильными телефонами во время свадьбы.