Магуайр женился на подруге детства Ферн Хокинс. Церемония прошла в Бургундии

Футболист «Манчестер Юнайтед» женился на возлюбленной детства.
Женой защитника манкунианцев Харри Магуайра стала Ферн Хокинс. Церемония прошла в старинном замке во Франции.
Харри и Ферн Хокинс вместе с подросткового возраста. У них есть две дочери – Лилли Сэйнт и Пайпер Роуз.
Сообщается, что игрок «Манчестер Юнайтед» прибыл в Бургундию на частном самолете стоимостью 50 тысяч фунтов в сопровождении 30 гостей, среди которых были члены семьи и друзья футболиста.
Также отмечается, что гостей попросили не пользоваться мобильными телефонами во время свадьбы.