Семак об Алипе: «На сегодня Нуралы готов лучше, чем Ловрен и Родригао, и он вышел в старте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в Суперкубке России-2022 поделился мнением о защитнике сборной Казахстана Нуралы Алипе.

– Вы рассматриваете Алипа игроком основного состава или его выход в этом матче связан с неполной готовностью Родригао и Ловрена?

– Играет тот, кто лучше готов. Вот и все. На сегодняшний день Алип лучше готов, и он вышел в стартовом составе. Что будет завтра – посмотрим, как он будет работать. На следующей неделе сделаем выводы. Против «Спартака» он сыграл, на мой взгляд, хорошо.

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