«Барса» не взяла Умтити, Брэйтуэйта и Пуча в турне по США, де Йонг и Пьянич – в составе

объявила состав на предсезонное турне в США.

В список из 28 футболистов попал хавбек Френки де Йонг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

Также в США поедет полузащитник , впечатливший Хави на тренировках, и новички команды Рафинья, Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ.

В список не включены вратарь Нето, защитники и Оскар Мингеса, хавбек и нападающий . По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» хочет, чтобы они как можно скорее покинули клуб.

Фото: twitter.com/FCBarcelona (по клику откроется крупное изображение)

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