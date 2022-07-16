«Барса» не взяла Умтити, Брэйтуэйта и Пуча в турне по США, де Йонг и Пьянич – в составе

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«Барселона» объявила состав на предсезонное турне в США.

В список из 28 футболистов попал хавбек Френки де Йонг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

Также в США поедет полузащитник Миралем Пьянич, впечатливший Хави на тренировках, и новички команды Рафинья, Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ.

В список не включены вратарь Нето, защитники Самюэль Умтити и Оскар Мингеса, хавбек Рики Пуч и нападающий Мартин Брэйтуэйт. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» хочет, чтобы они как можно скорее покинули клуб.

Фото: twitter.com/FCBarcelona (по клику откроется крупное изображение)

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