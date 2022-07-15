«Барселона» возьмет Пьянича в турне по США. Он впечатлил Хави на тренировках

Хавбек Миралем Пьянич может остаться в «Барселоне».

32-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины произвел приятное впечатление на главного тренера каталонцев во время тренировок и поедет с командой в турне по США.

Футболист уже принял участие в контрольном матче с «Олотом» (1:1), выйдя на поле во втором тайме и сыграв на позиции Серджи Бускетса.

Есть вероятность, что Пьянич останется в «Барселоне», но если поступит выгодное предложение, то его могут и продать.

Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в «Бешикташе». Его контракт с «блауграной» рассчитан до июня 2024 года.