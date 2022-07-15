Вендел о газоне в Химках: «Мяч двигался не так хорошо, как привык «Зенит». Но это футбольные хитрости, их поле – их право»

высказался о газоне в Химках после матча «Зенита» с «Химками» (1:1) в 1-м туре .

«К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата, хозяева играли так, что не позволяли нам создавать достаточное количество моментов.

Удалось выйти вперед в первом тайме, но пропустили во втором. Сейчас нам нужно не опускать голову, а думать о следующей игре.

Что касается газона, действительно, мяч двигался не так хорошо и не так, как мы привыкли. Это тоже внесло свои коррективы в нашу игру. Но это часть футбола, часть футбольных хитростей, их поле – их право», – сказал бразильский хавбек в эфире «Матч Премьер».