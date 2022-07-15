РФС не согласен с решением CAS отклонить апелляцию и может оспорить его в Верховном суде Швейцарии

РФС заявил, что готов оспаривать решение CAS по отстранению российских клубов и сборных.

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны и УЕФА.

« категорически не согласен с решением и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов.

В настоящий момент союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях.

Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий и ФИФА», – говорится в сообщении Российского футбольного союза.