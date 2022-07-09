Паоло Ди Канио: «Лукаку не элитный форвард. Он проваливается в решающих матчах – это факт»

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Экс-форвард «Лацио» Паоло Ди Канио критически высказался о нападающем Ромелу Лукаку.

Бельгиец был арендован «Интером» у «Челси» до конца сезона.

«Пусть Ромелу забивает много голов, он не в каждом матче проявляет рвение. Таковы факты, мы семь лет наблюдали за этим в АПЛ.

У меня позиция простая. Он отличный игрок. Кто-то называет его чемпионом. Для меня он отличный футболист, но не элитный нападающий.

Он вернулся в «Интер», которому способен помочь. Он уже выигрывал с ним титул. У него отличная статистика, но Лукаку проваливается в решающих матчах. Это не мнение, а факт.

Ему 30 лет, но у него еще есть шанс измениться», – сказал Ди Канио Sky Sport Italia.

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