Паоло Ди Канио: «Лукаку не элитный форвард. Он проваливается в решающих матчах – это факт»

Экс-форвард «Лацио» критически высказался о нападающем .

Бельгиец был арендован «Интером» у до конца сезона.

«Пусть Ромелу забивает много голов, он не в каждом матче проявляет рвение. Таковы факты, мы семь лет наблюдали за этим в .

У меня позиция простая. Он отличный игрок. Кто-то называет его чемпионом. Для меня он отличный футболист, но не элитный нападающий.

Он вернулся в «Интер», которому способен помочь. Он уже выигрывал с ним титул. У него отличная статистика, но Лукаку проваливается в решающих матчах. Это не мнение, а факт.

Ему 30 лет, но у него еще есть шанс измениться», – сказал Ди Канио Sky Sport Italia.

Лукаку сделает «Интер» сильнее против топ-клубов. Но какой ценой?