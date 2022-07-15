BBC случайно показал фото Стерлинга в репортаже о подозреваемом в изнасиловании игроке АПЛ. Канал извинился

BBC случайно показал фото в репортаже о футболисте-насильнике.

Во время выпуска новостей на BBC репортаж об аресте футболиста , подозреваемого в изнасилованиях, был проиллюстрирован фото новичка .

Ошибка была вызвана тем, что в предыдущем сюжете рассказывали о переходе Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси».

BBC принес извинения вингеру за случившееся.

«Ранее в наших спортивных новостях из-за технической ошибки появилось неверное фото, иллюстрирующее сюжет об игроке Премьер-лиги, арестованном по подозрению в сексуальных преступлениях.

Было показано изображение другого и совершенно непричастного игрока. Мы приносим извинения за эту ошибку», – сообщили в эфире канала.

Ранее в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки был арестован футболист, выступающий за команду английской Премьер-лиги и сборную своей страны. Игрока выпустили под залог до августа – его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году.

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