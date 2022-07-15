Роналду опубликовал фото в шортах «МЮ» из тренажерки: «Тяжелая работа»

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Криштиану Роналду опубликовал фото из тренажерного зала.

На снимке видно, как 37-летний нападающий выполняет упражнение, сидя в черно-сине-желтых шортах из комплекта экипировки «Манчестер Юнайтед».

«Тяжелая работа», – подписал фотографию португалец.

Отметим, что у Роналду есть персональный контракт с Nike, в то время как экипировку «Манчестер Юнайтед» производит adidas.

Ранее команда отправилась в тур по Таиланду и Австралии без португальца.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

Роналду, Месси и Бензема в идеальной форме. Помимо тренировок они используют один важный суперпродукт

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