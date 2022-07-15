Роналду опубликовал фото в шортах «МЮ» из тренажерки: «Тяжелая работа»

Криштиану Роналду опубликовал фото из тренажерного зала.
На снимке видно, как 37-летний нападающий выполняет упражнение, сидя в черно-сине-желтых шортах из комплекта экипировки «Манчестер Юнайтед».
«Тяжелая работа», – подписал фотографию португалец.
Отметим, что у Роналду есть персональный контракт с Nike, в то время как экипировку «Манчестер Юнайтед» производит adidas.
Ранее команда отправилась в тур по Таиланду и Австралии без португальца.
Фото: соцсети Криштиану Роналду
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