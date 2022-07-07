Роналду не полетит с «МЮ» в Бангкок. Неизвестно, когда он присоединится к команде

«Манчестер Юнайтед» начнет предсезонное турне без форварда Криштиану Роналду.
По сведениям The Telegraph, португалец не полетит с командой в Бангкок в пятницу, и нет никаких гарантий того, что он вообще присоединится к ней в ходе ее путешествия по Таиланду и Австралии.
Роналду получил дополнительный отпуск по семейным причинам. Он уже пропустил четыре тренировочных дня, и неизвестно, когда он сможет приступить к работе с «МЮ».
Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба