Роналду не полетит с «МЮ» в Бангкок. Неизвестно, когда он присоединится к команде

начнет предсезонное турне без форварда .

По сведениям The Telegraph, португалец не полетит с командой в Бангкок в пятницу, и нет никаких гарантий того, что он вообще присоединится к ней в ходе ее путешествия по Таиланду и Австралии.

Роналду получил дополнительный отпуск по семейным причинам. Он уже пропустил четыре тренировочных дня, и неизвестно, когда он сможет приступить к работе с «МЮ».

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба