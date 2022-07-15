Урунов может перейти из «Спартака» в корейский «Чонбук Моторс»

Полузащитник может перейти в в корейский .

Об этом сообщает Championat Asia. Клуб готов платить игроку примерно столько же, сколько он получает в московском клубе.

Утверждается, что московский клуб хочет расторгнуть контракт с 21-летним футболистом по обоюдному согласию сторон. Его соглашение со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

Сезон-2021/22 Урунов провел в «Уфе» на правах аренды. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

«Чонбук Моторс» является 8-кратным чемпионом Южной Кореи.