«Реалу» предложили подписать Сане. Мадридцы настроены только продавать игроков

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Агент вингера «Баварии» Лероя Сане допустил возможность трансфера футболиста в «Реал».

Как сообщает Defensa Central, Дамир Смолян, также представляющий интересы экс-форварда мадридцев Луки Йовича, во время переговоров о переходе серба в «Фиорентину» предложил мадридцам подумать насчет подписания Сане. Эту информацию удалось подтвердить Marca.

«Реал» настроен сперва продать футболистов, в услугах которых нет необходимости, и лишь затем может рассмотреть какие-то варианты входящих трансферов.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Сане провел 32 матча, совершив 14 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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