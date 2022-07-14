«Реалу» предложили подписать Сане. Мадридцы настроены только продавать игроков

Агент вингера «Баварии» допустил возможность трансфера футболиста в «Реал».

Как сообщает Defensa Central, Дамир Смолян, также представляющий интересы экс-форварда мадридцев , во время переговоров о переходе серба в «Фиорентину» предложил мадридцам подумать насчет подписания Сане. Эту информацию удалось подтвердить Marca.

настроен сперва продать футболистов, в услугах которых нет необходимости, и лишь затем может рассмотреть какие-то варианты входящих трансферов.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Сане провел 32 матча, совершив 14 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.