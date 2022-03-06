Сане про отстранение российских команд: «Те, кого решение касается, не могут повлиять на ситуацию. Но и сложно сейчас представить матч в России»

высказался о решении отстранить российские команды от международных турниров.

«Клубы, команды, игроки, которых это касается, никак не могут повлиять на ситуацию. Но и сложно представить сейчас проведение матча в России или против российских команд. Так что решение мне понятно.

В я играл с , славным парнем моего возраста. Надеюсь, что у него и его семьи все хорошо в сложившихся обстоятельствах, что они как можно скорее смогут снова жить мирно», – сказал вингер «Баварии».

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция