Нагельсманн о 7 матчах Сане без голов и пасов: «Не знаю, почему он не играет хорошо в последнее время»

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Юлиан Нагельсманн оценил спад в игре полузащитника Лероя Сане.

26-летний вингер не забивает и не отдает голевых передач на протяжении 7 последних матчей.

– Мне очень нравится Сане и как игрок, и как человек. Все знают, что он обладает невероятными качествами.

Лерой достаточно самокритичен, он сам знает, что в последнее время не играет хорошо. Я не знаю почему.

У него были взлеты и падения на протяжении карьеры. Я его всецело поддерживаю.

– Он был явно расстроен после замены в матче с «Аугсбургом».

– Я не сержусь из-за этого. Не нужно делать из этого громких заголовков, – сказал главный тренер «Баварии».

В 28 матчах Бундеслиги Сане забил 7 голов и отдал 7 результативных пасов. Его статистика – здесь.

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