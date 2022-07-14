«Севилья» может предложить за Пепе 18 млн евро и бонусы, «Арсенал» хочет 25+. Вингер также интересен «Лидсу», «Марселю» и «Лиону»

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Полузащитник Николя Пепе может покинуть «Арсенал» спустя три года после трансфера.

Как сообщает Diario de Sevilla, «Севилья» связывалась с «канонирами» через агента игрока и уточняла, существует ли возможность организовать его переход.

На пути к сделке есть несколько преград, включая высокую зарплату ивуарийца.

Стоимость Пепе превышает 25 млн евро, «Севилья» готова заплатить около 18 млн евро и включить в сделку бонусы.

Также на игрока претендуют «Марсель», «Лион» и «Лидс».

В прошлом сезоне Пепе провел 20 матчей, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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