Артета о Пепе: «Нико стал другим после возвращения с Кубка Африки. Не хочу, чтобы он сидел на скамейке, хочу предоставить ему шанс»

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Микель Артета поделился мыслями о перспективах Николя Пепе в «Арсенале».

«Думаю, я вижу другого Нико с тех пор, как он вернулся с Кубка Африки.

Я не знаю, в чем дело, возможно, он осознал важность окончания сезона для него. В прошлом году он блестяще завершил сезон. Он может повторить это.

Он нужен нам в лучшей форме, потому что каждый должен внести свой вклад. Нам это нужно, у нас небольшой состав. Надеюсь, он понял, что мы хотим, чтобы он играл.

Я не хочу, чтобы такой игрок, как он, сидел на скамейке запасных, и чтобы я не использовал его. Я хочу предоставить ему шанс, когда у меня появится возможность», – сказал главный тренер «Арсенала».

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