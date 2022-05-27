«ПСЖ» предложили подписать Пепе из «Арсенала». Парижане ищут замену Ди Марии

Вингер Николя Пепе может вернуться во французский чемпионат.

По данным Foot Mercato, «ПСЖ» предложили подписать полузащитника .

26-летний хавбек потерял место в стартовом составе «канониров» и готов сменить команду.

работает на трансферном рынке в поисках замены Анхелю Ди Марии, который покинул клуб по истечении срока контракта.

В 2019 году «Арсенал» заплатил за Пепе «Лиллю» 80 миллионов евро – это трансферный рекорд лондонцев.

Со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru