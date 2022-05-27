«ПСЖ» предложили подписать Пепе из «Арсенала». Парижане ищут замену Ди Марии

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Вингер Николя Пепе может вернуться во французский чемпионат.

По данным Foot Mercato, «ПСЖ» предложили подписать полузащитника «Арсенала».

26-летний хавбек потерял место в стартовом составе «канониров» и готов сменить команду.

«ПСЖ» работает на трансферном рынке в поисках замены Анхелю Ди Марии, который покинул клуб по истечении срока контракта.

В 2019 году «Арсенал» заплатил за Пепе «Лиллю» 80 миллионов евро – это трансферный рекорд лондонцев.

Со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.

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