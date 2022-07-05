«ПСЖ», «Ман Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» связывались с Пакета. Хавбек останется в «Лионе»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета привлек внимание европейских топ-клубов.

Как передает ESPN, с хавбеком в последние недели контактировали представители , , и , однако прогресса в переговорах им добиться не удалось.

Бразилец доволен своим положением в команде и не собирается просить продать его. Ожидается, что он продолжит выступать за «Лион» в следующем сезоне.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Пакета провел 35 матчей, совершив 15 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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