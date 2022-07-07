«МЮ», «Ман Сити» и «Арсенал» следят за Гнабри. Контракт вингера с «Баварией» действует до 2023 года

Три английских клуба проявляют интерес к вингеру «Баварии» .

и «Манчестер Сити» интересуются Гнабри, а следит за его ситуацией, сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс в ютуб-шоу Кертиса Шоу.

Это не означает, что Серж есть в шорт-листе лондонского клуба, однако «канониры» следят за действиями и «МЮ» в этом направлении. Если кто-то из этих клубов начнет работать над трансфером Сержа, «Арсенал» готов включиться в борьбу.

Контракт Гнабри с «Баварией» действует до лета 2023 года, и стороны пока не согласовали новое соглашение. Сообщалось, что Серж отказался от контракта с мюнхенцами на 19 млн евро в год. Клуб не повысит предложение.

В минувшем сезоне 26-летний игрок забил 17 голов и отдал 7 передач в 45 матчах во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.