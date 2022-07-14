Объединение фанатов ЦСКА призвало продлевать абонементы, но бойкотировать матчи из-за Fan ID

Объединение фанатов «Люди в черном» призвало продлевать абонементы.

При этом болельщикам предложено бойкотировать матчи из-за Fan ID.

«Да, возможно, кому-то этот призыв покажется странным, учитывая грядущий бойкот всех матчей . Но абонемент – это не только пропуск на все домашние матчи. Это твое финансовое участие в жизни клуба, это гарантия того, что выкупленное место останется пустым и одним человеком в кокошнике на фанатских секторах будет меньше.

Понимаем, что не каждый готов, особенно в нынешние непростые времена, расставаться с деньгами только ради идеи, однако для того, чтобы это было именно бойкотом, а не просто отказом от посещения матчей, мы, объединение «Люди в черном», призываем всех поступить именно так. Уважение многим, кто уже продлил!» – говорится в заявлении объединения.