ЦСКА не будет продавать абонементы на трибуну активных фанатов из-за их бойкота Fan ID: «С пониманием относимся к позиции актива. Все расстроены»

В ЦСКА отреагировали на решение фанатов не посещать матчи из-за Fan ID.

«Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы наш 12-й игрок!

Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива. Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом. Продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе.

Наша команда всегда играет ради болельщиков. И мы вместе с игроками будем ждать вас на трибунах!» – сказано в заявлении клуба.

Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID