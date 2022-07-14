Черчесов о 5:1: «Тобол» – не самый сильный соперник. «Ференцварош» хочет совершенствоваться дальше»

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА Тобол Ференцварош Футбол

Главный тренер «Ференцвароша» высказался о разгроме «Тобола» (5:1).

Станислав Черчесов подвел итоги ответного матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов (первая игра – 0:0).

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось.

Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

Мы знаем, что «Тобол» – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше, — сказал Черчесов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные