Черчесов о 5:1: «Тобол» – не самый сильный соперник. «Ференцварош» хочет совершенствоваться дальше»

Главный тренер высказался о разгроме «Тобола» (5:1).

подвел итоги ответного матча первого отборочного раунда чемпионов (первая игра – 0:0).

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось.

Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

Мы знаем, что – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше, — сказал Черчесов.