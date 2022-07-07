Черчесов о 0:0 с «Тоболом»: «Равный матч, заслуженный результат»

Станислав Черчесов оценил ничью с «Тоболом» (0:0).
Главный тренер «Ференцвароша» подвел итоги первого матча 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
— Была непростая игра, это наш первый официальный матч [в сезоне]. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. Мы готовились к непростому матчу. По большому счету так и случилось.
— Насколько вы удовлетворены исходом? «Тобол» имел определенное территориальное преимущество, немножко поддавливал...
— Кто поддавливал?
— «Тобол». Немножко поддавливал.
— Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать. Думаю, был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счету ничья – заслуженный результат.
— Что у вас не получилось в этой игре?
— Забить гол.
— Сильные стороны «Тобола»?
— Я про свою команду могу говорить, не про соперника, – сказал Черчесов.