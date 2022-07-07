Черчесов о 0:0 с «Тоболом»: «Равный матч, заслуженный результат»

оценил ничью с «Тоболом» (0:0).

Главный тренер подвел итоги первого матча 1-го отборочного раунда чемпионов.

— Была непростая игра, это наш первый официальный матч [в сезоне]. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. Мы готовились к непростому матчу. По большому счету так и случилось.

— Насколько вы удовлетворены исходом? «Тобол» имел определенное территориальное преимущество, немножко поддавливал...

— Кто поддавливал?

— «Тобол». Немножко поддавливал.

— Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать. Думаю, был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счету ничья – заслуженный результат.

— Что у вас не получилось в этой игре?

— Забить гол.

— Сильные стороны ?

— Я про свою команду могу говорить, не про соперника, – сказал Черчесов.