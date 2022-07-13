«Не знаю, почему Тимощук остался в России. Он переживает. Поддержал его, когда забрали награды на Украине». Экс-форвард молодежки «Зенита» Поваров о тренере

Экс-игрок молодежки «Зенита» рассказал об эмоциях в связи с ситуацией на Украине.

– Написал Тимощуку, когда с него сняли все награды, звания и титулы в Украине. Я расстроился из-за этого. Очень переживал!

Написал ему: «Саныч, держись! Это официально убрали, но все знают, что ты заслужил эти награды, какой ты спортсмен, они действуют!» Он ответил: «Да все фигня, Никитос! Справимся, прорвемся!»

Я не знаю, почему он остался в России. Не обсуждали именно эту тему. Когда узнал, что у него забрали награды, просто поддержал его.

– «Справимся» – наверняка общие слова. По общению видно, что он действительно переживает? И не из-за наград.

– Конечно, он переживает. Просто он такой… Я не помню, чтобы он был грустным, несмотря ни на что.

Работа отвлекает его от ситуации. Он держит себя в руках – не отвечает на провокации. Он рассказывал про соцсети. Не отвечает на сообщения, хотя видит, что ему пишут.

Он психологически сильный человек. Устойчивый. Да, он сильно переживает, но справляется, – сказал бывший нападающий молодежной команды Никита Поваров.