«Не знаю, почему Тимощук остался в России. Он переживает. Поддержал его, когда забрали награды на Украине». Экс-форвард молодежки «Зенита» Поваров о тренере

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия происшествия Никита Поваров Футбол

Экс-игрок молодежки «Зенита» рассказал об эмоциях Анатолия Тимощука в связи с ситуацией на Украине.

– Написал Тимощуку, когда с него сняли все награды, звания и титулы в Украине. Я расстроился из-за этого. Очень переживал!

Написал ему: «Саныч, держись! Это официально убрали, но все знают, что ты заслужил эти награды, какой ты спортсмен, они действуют!» Он ответил: «Да все фигня, Никитос! Справимся, прорвемся!»

Я не знаю, почему он остался в России. Не обсуждали именно эту тему. Когда узнал, что у него забрали награды, просто поддержал его.

– «Справимся» – наверняка общие слова. По общению видно, что он действительно переживает? И не из-за наград.

– Конечно, он переживает. Просто он такой… Я не помню, чтобы он был грустным, несмотря ни на что.

Работа отвлекает его от ситуации. Он держит себя в руках – не отвечает на провокации. Он рассказывал про соцсети. Не отвечает на сообщения, хотя видит, что ему пишут.

Он психологически сильный человек. Устойчивый. Да, он сильно переживает, но справляется, – сказал бывший нападающий молодежной команды «Зенита» Никита Поваров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные