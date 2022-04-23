Лужный о Тимощуке: «Фэйковый патриот. Такие взяли деньги и убежали из Украины в критический момент»

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Олег Лужный негативно оценил решение Анатолия Тимощука продолжить работу в «Зените».

«Я вас прошу, забывайте уже об этом разрисованном фэйковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Все показывают поступки, а не разговоры и показуха.

Такие вот тимощуки взяли все свои деньги и убежали из Украины в критический момент: судьи, государственные чиновники-коррупционеры, олигархи. Сидят и кайфуют в Европе», – сказал бывший защитник «Арсенала» и сборной Украины сайту Sportarena.

Тимощука лишили всех титулов на Украине. Ему пожизненно запретили футбольную деятельность в стране

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