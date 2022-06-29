«ПСЖ» хочет, чтобы Неймар ушел – его готовы отдать в аренду или включить в обмен. Клуб попытается взять Дембеле, если бразилец уйдет

Нападающий Неймар может покинуть этим летом.

Французский клуб готов расстаться с 30-летним форвардом. «ПСЖ» готов рассмотреть предложения и по продаже, и по аренде Неймара.

Парижане готовы даже к обмену бразильца с участием нескольких футболистов другого клуба, сообщает журналист TNT Sports Brazil Марсело Бехлер.

При этом отмечается, что «ПСЖ» не сообщал Неймару напрямую, что готов расстаться с ним.

Организовать переход Неймара в другой клуб будет крайне сложно из-за его высокой зарплаты в «ПСЖ» – он получает 35 млн евро в год. В данный момент клубов, которые были бы готовы платить схожую сумму, в мировом футболе практически нет.

Неймар сконцентрирован на подготовке к ЧМ-2022. Учитывая тот факт, что в «ПСЖ» он уже адаптирован, бразилец не хотел бы менять клуб. Также важную роль в его желании остаться играет и размер его зарплаты в клубе.

В прошлом несколько раз пыталась вернуть Неймара, однако сейчас каталонцы не собираются приглашать бразильца из-за финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб. Позволить себе Неймара могут только английские клубы.

Отмечается, что «ПСЖ» может попытаться подписать , если Неймар все-таки уйдет.