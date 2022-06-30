У Неймара и Мбаппе нет конфликта, Килиан не просил продать бразильца. «ПСЖ» хочет получить за Нея большую часть от 222 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не сообщал Неймару, что хочет продать его.

Согласно полученной UOL Esporte информации из источников в окружении бразильца, французский клуб не контактировал с Неймаром, который сейчас проводит отпуск в Бразилии, по этому вопросу и не давал понять, что хочет, чтобы он ушел.

Также два источника, близких к игрокам «ПСЖ», сообщили, что у Неймара нет конфликта с Килианом Мбаппе. Один из них назвал «невозможной» ситуацию, при которой француз попросит «ПСЖ» продать 30-летнего форварда.

Организовать уход Неймара из французского клуба будет сложно, так как «ПСЖ» хочет получить большую часть от 222 млн евро, затраченных на него в 2017 году. Также ситуацию осложняет большая зарплата Неймара.

Окружение бразильца спокойно в сложившейся ситуации, так как он адаптирован в «ПСЖ», у него есть несколько друзей в команде и контракт сроком до 2025 года, который может быть продлен до 2027-го.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные