У Неймара и Мбаппе нет конфликта, Килиан не просил продать бразильца. «ПСЖ» хочет получить за Нея большую часть от 222 млн евро

«ПСЖ» не сообщал Неймару, что хочет продать его.

Согласно полученной UOL Esporte информации из источников в окружении бразильца, французский клуб не контактировал с Неймаром, который сейчас проводит отпуск в Бразилии, по этому вопросу и не давал понять, что хочет, чтобы он ушел.

Также два источника, близких к игрокам «ПСЖ», сообщили, что у нет конфликта с . Один из них назвал «невозможной» ситуацию, при которой француз попросит «ПСЖ» продать 30-летнего форварда.

Организовать уход Неймара из французского клуба будет сложно, так как «ПСЖ» хочет получить большую часть от 222 млн евро, затраченных на него в 2017 году. Также ситуацию осложняет большая зарплата Неймара.

Окружение бразильца спокойно в сложившейся ситуации, так как он адаптирован в «ПСЖ», у него есть несколько друзей в команде и контракт сроком до 2025 года, который может быть продлен до 2027-го.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 играх за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.