«Барса» не готова платить за Кунде 60 млн евро, которые просит «Севилья». Трансфер Левандовского – приоритет

хочет купить центрального защитника «Севильи» .

По данным Marca, сделку будет крайне сложно организовать. Андалусийский клуб просит за 23-летнего футболиста 60 млн евро, но «Барселона» не намерена столько платить.

Сейчас ситуация у «Барселоны» такова, что подписывать новичков клуб не может. Сине-гранатовым необходимо сбалансировать годовой бюджет. Сейчас клуб в минусе на 160 млн евро. Большая часть дохода от финансовых соглашений, достигнутых на прошлой неделе, уйдет на погашение долга «Барсы», который составляет более 1,3 млрд евро.

На ситуацию могут повлиять еще два фактора.

Во-первых, главная цель «Барселоны» – форвард «Баварии» , за которого придется заплатить около 50 млн евро без учета зарплаты игрока. Во-вторых, каталонцам необходимо вписаться в требования финансового фэйр-плей.

Кроме того, на позицию «Севильи» влияет то, что на Кунде есть много претендентов – в частности, в Англии. Андалусийский клуб хочет закрыть сделку по французу как можно скорее, и это не идет на пользу «Барсе».

В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 44 матча за «Севилью» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.