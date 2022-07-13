«МЮ» обсудит трансфер Лисандро с «Аяксом» сегодня. Защитник хочет играть в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Лисандро Мартинес Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.

Сегодня клубы обсудят трансфер 24-летнего игрока сборной Аргентины, переговоры вступают в решающую стадию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Аякс» отклонил последнее предложение «МЮ» по Лисандро и готов продать его лишь на своих условиях.

Сам футболист настаивает на переходе, поскольку хочет продолжить карьеру в АПЛ.

Тен Хаг требует от «МЮ» увеличить предложение по Антони и Лисандро. «Аякс» хочет 125 млн евро, манкунианцы дают 110

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные