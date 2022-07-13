«МЮ» обсудит трансфер Лисандро с «Аяксом» сегодня. Защитник хочет играть в АПЛ

по-прежнему намерен приобрести защитника «Аякса» .

Сегодня клубы обсудят трансфер 24-летнего игрока сборной Аргентины, переговоры вступают в решающую стадию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Аякс» отклонил последнее предложение «МЮ» по Лисандро и готов продать его лишь на своих условиях.

Сам футболист настаивает на переходе, поскольку хочет продолжить карьеру в .

Тен Хаг требует от «МЮ» увеличить предложение по Антони и Лисандро. «Аякс» хочет 125 млн евро, манкунианцы дают 110