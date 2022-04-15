Агент Азмуна о возвращении форварда в РПЛ: «Это вполне возможно в будущем»

Агент Сердара Азмуна оценил вероятность возвращения форварда в .

– В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана – например, , и другие. Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране.

– Азмуну тяжело дается адаптация? Он подходит по стилю игры?

– Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив. Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.

– Вы можете представить возращение Азмуна в РПЛ в конце карьеры?

– Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас 9 лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем, – сказал Мехди Хагитали.

Азмун играл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Этой зимой он перешел из петербургского клуба в «Байер».