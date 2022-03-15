Азмуна вызовут в Санкт-Петербург по делу о признании отцовства. Судья назначил генетическую экспертизу

Сердара Азмуна вызовут в Санкт-Петербург по делу о признании отцовства.

Адвокат Андрей Дмитриев рассказал о ходе судебного процесса.

Жительница Казани требует признать нападающего отцом своего ребенка и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

«Мы уже заявляли ходатайство о проведении экспертизы. Сегодня судья уже удовлетворил данное ходатайство и назначил судебную молекулярно-генетическую экспертизу, на которую должны будут явиться обе стороны.

Что касается даты, то это примерно с сегодняшнего дня должно пройти примерно 15 суток. Если не будет жалоб со стороны ответчика, то тогда дело отправляется в экспертизу и эксперт уже вызывает на какую-то дату обе стороны.

Так как у Сердара есть юрист, то через него будут связываться и говорить дату, чтобы Азмун прилетел в Санкт-Петербург», - сказал Дмитриев.

26-летний иранец провел в казанском 4 года (2013-2015, 2017-2019).

«Пока собака Азмуна летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Жительница Казани про иск об отцовстве и алиментах