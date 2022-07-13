Гендиректор «Зенита» о Миллере: «Большая удача, когда руководитель такого ранга хорошо знает футбол и активно участвует»

отметил активное участие в работе «Зенита».

Сегодня петербургский клуб заключил новый 3-летний контракт с главным тренером .

— Сергей Семак возглавляет «Зенит» уже четыре года, за это время было выиграно восемь трофеев. Как бы вы оценили вклад главного тренера в историю клуба?

— Есть старая поговорка: выигрывают игроки, а проигрывает тренер. Но в данном случае у нас и игроки, и тренер выигрывают. Действительно, в чем-то редкая, если не уникальная ситуация для нашего футбола, где тренерская чехарда стала привычным явлением. Тренеры не успевают не то чтобы реализовать свои идеи и концепции, а даже иногда не успевают познакомиться с футболистами.

У нас курс, который поддерживают наши учредители и совет директоров, чтобы работа была системной, ориентированной на результат. По такому принципу и подбирается состав, есть определенная ротация при сохранении костяка команды.

Конечно, Сергей Богданович проделал огромную работу. Самое главное, что он не стоит на месте, не почивает на лаврах. Я имею возможность наблюдать, как он работает и со своими коллегами в тренерском штабе, и с игроками. Думаю, что такая работа позволила игрокам проявить свои лучшие качества вне зависимости от национальности, опыта в большом футболе, статуса футболиста основы или запасного.

Эту химию непросто создать и еще тяжелее сохранить. В этом вклад тренерского штаба, менеджмента и наших болельщиков, чьи флюиды, конечно, чувствуются.

— Почему срок нового соглашения составил именно три года?

— Этот срок позволяет тренеру быть уверенным в том, что у него достаточно времени для работы. После окончания первого тренерского цикла, который занял четыре сезона, совместно решили, что наилучшим [вариантом] будет продление на три года.

— Наверняка стратегические вопросы какие-то тоже обсуждали при продлении контракта?

— У нас уже отработана система взаимодействия и с Сергеем Богдановичем, и с советом директоров. Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах. Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет свое мнение, при этом прислушивается к мнениям других, – сказал генеральный директор .