«Торпедо» не подпишет Черышева: «Не можем себе его позволить. Если только бесплатно согласится играть»

Президент «Торпедо» оценил вероятность подписания хавбека Дениса Черышева.
Последние четыре сезона игрок выступал за «Валенсию».
«Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!
Но давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Денис Маслов.