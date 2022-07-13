«Торпедо» не подпишет Черышева: «Не можем себе его позволить. Если только бесплатно согласится играть»

Президент «Торпедо» оценил вероятность подписания хавбека .

Последние четыре сезона игрок выступал за «Валенсию».

«Ждать ли в кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!

Но давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Денис Маслов.