«Торпедо» не подпишет Черышева: «Не можем себе его позволить. Если только бесплатно согласится играть»

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Президент «Торпедо» оценил вероятность подписания хавбека Дениса Черышева.

Последние четыре сезона игрок выступал за «Валенсию».

«Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!

Но давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Денис Маслов.

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