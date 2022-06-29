«Динамо» не ведет переговоров с Черышевым

У и экс-вингера «Валенсии» нет переговоров.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, близкий к московскому клубу. «Данная информация – вброс», – сообщил источник.

Также факт переговоров Черышева с бело-голубыми опроверг и «Спорт-Экспресс».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что московский клуб начал переговоры с 31-летним футболистом. Утверждалось, что обе стороны заинтересованы в подписании контракта.

В мае сообщила, что Черышев покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне россиянин провел 20 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.