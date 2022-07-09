Директор «Наполи»: «Предложений по Кулибали нет. Даем ему 5-летний контракт на 6 млн евро в год чистыми и должность в клубе по окончании карьеры»

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли высказался о будущем Калиду Кулибали.

«По Кулибали не было никаких официальных предложений. Я не стану отрицать, что Калиду – ценный для нас футболист, который здорово представлял клуб на протяжении девяти лет. Мы говорим с ним каждый день.

Он попросил нас дать ему время. Он изучает варианты.

Президент сделал ему действительно серьезное предложение. Шесть миллионов евро в год чистыми в течение пяти сезонов, бонусы в эту сумму не входят. Это 60 миллионов до уплаты налогов.

Также ему предложено занять должность в структуре клуба по окончании карьеры. Он выдающийся человек как на поле, так и за его пределами, поэтому заслужил такое щедрое предложение», – сказал директор.

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