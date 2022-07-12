Вингер «Милана» Кастильехо бесплатно перешел в «Валенсию». Контракт – до 2025 года

Вингер Самуэль Кастильехо покинул «Милан» и вернулся в чемпионат .

О трансфере 27-летнего футболиста объявила . Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

По информации Marca, испанец перешел в новый клуб бесплатно, однако стороны обсуждали выплаты в случае достижения игроком или «Валенсией» определенных показателей в предстоящем сезоне.

В клубе Ла Лиги Кастильехо будет тренироваться под руководством – они уже работали вместе в в сезоне-2018/19.

За 4 года в составе «россонери» Самуэль провел 86 матчей в Серии А и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: valenciacf.com