Вингер «Милана» Кастильехо бесплатно перешел в «Валенсию». Контракт – до 2025 года

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Вингер Самуэль Кастильехо покинул «Милан» и вернулся в чемпионат Испании.

О трансфере 27-летнего футболиста объявила «Валенсия». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

По информации Marca, испанец перешел в новый клуб бесплатно, однако стороны обсуждали выплаты в случае достижения игроком или «Валенсией» определенных показателей в предстоящем сезоне.

В клубе Ла Лиги Кастильехо будет тренироваться под руководством Дженнаро Гаттузо – они уже работали вместе в «Милане» в сезоне-2018/19.

За 4 года в составе «россонери» Самуэль провел 86 матчей в Серии А и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: valenciacf.com

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