Мостовой о Fan ID: «Все плохо и неорганизованно. Половина чемпионата пройдет, пока сделаешь»

негативно оценил работу системы оформления паспорта болельщика.

«Ясно, что со временем все нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID, – все плохо и неорганизованно.

Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?» Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошел сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.

Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдет. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона » , – сказал бывший полузащитник сборной России.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись