Мостовой о Fan ID: «Все плохо и неорганизованно. Половина чемпионата пройдет, пока сделаешь»

Теги премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой Чемпионат.com Fan ID Футбол

Александр Мостовой негативно оценил работу системы оформления паспорта болельщика.

«Ясно, что со временем все нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID, – все плохо и неорганизованно.

Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?» Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошел сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.

Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдет. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона РПЛ», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись

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