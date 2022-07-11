Ди Мария о «Ювентусе»: «Хочу помочь выиграть как можно больше трофеев. Постараюсь сделать все возможное для клуба»

назвал свои задачи после перехода в .

«В Италию приезжает Ди Мария, который хочет побеждать любой ценой и не любящий проигрывать.

С тех пор, как «Ювентус» связался со мной, ко мне относились очень хорошо. Прямо сейчас я думаю только о предстоящем сезоне.

Я постараюсь сделать все возможное для «Ювентуса». Я очень счастлив быть здесь. Хочу помочь клубу выиграть как можно больше трофеев», – сказал 34-летний аргентинец.

Ди Мария – идеал для Аллегри: не нуждается в системе и гарантирует креатив. Но примой должен быть Погба, а не он