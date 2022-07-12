«Ювентус» и «Интер» следят за Депаем. Мемфис еще не решил, стоит ли уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай интересен представителям Серии А.
По информации Diario Sport, нидерландец не стремится покинуть команду и пока не принял решение о своем будущем, однако в случае, если «блауграна» будет стараться его продать летом, готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
Возможность приобретения форварда рассматривают «Интер» и «Ювентус». Если требуемая «Барселоной» сумма их устроит, они могут направить ей предложение.
Ранее сообщалось, что интерес к Депаю также проявляет «Тоттенхэм».