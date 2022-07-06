«Атлетико» подписал Витцеля как свободного агента. Контракт – на год с опцией продления

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«Атлетико» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля.

Бельгиец переходит в новую команду в качестве свободного агента. Летом у него истек контракт с дортмундской «Боруссией».

Соглашение хавбека с клубом Ла Лиги рассчитано на сезон. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, предусмотрена и опция продления на год.

Витцель в прошлом сезоне провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 2 мяча. Подробно со статистикой 33-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: atleticodemadrid.com

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