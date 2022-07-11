Плющенко может сыграть в футбольной медийной лиге: «Пока не решил, только общаемся. Мне интересен этот проект»

подтвердил, что может сыграть за команду из футбольной медийной лиги.

По информации , Плющенко может стать игроком команды FC Broke Boys.

«Я еще никакой не игрок. Общаемся... Только общаемся. И я пока не принял решение. Нужно договориться для начала, а вы уже атакуете.

Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах. Вы застали нас за столом переговоров», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток