Полоз о «Зените»: «Если убрать Барриоса, команда развалится капитально. Они могут атаковать и не бежать назад, их очень тяжело вскрыть»

назвал игрока, без которого развалится.

– По моим ощущениям по прошлому сезону, играть можно со всеми. Не знаю, хорошо это или плохо, упал уровень или нет.

С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно.

– Перед финалом Лиги чемпионов, когда спорили, кто выиграет – «Ливерпуль» или «Реал», кто-то из великих, кажется, Каррагер, сказал: о чем вы говорите, у «Реала» в этом составе игроки по 4 раза выигрывали Лигу чемпионов, они знают, как вести себя в сложные минуты. «Зенит» такой же?

– Ну, по ощущениям на поле... Не знаю. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно – Барриос, Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально.

– А Клаудиньо?

– Он больше в атаку – там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле – если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.

У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос – прямо супер. И «Зенит» не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад – эти двое, плюс Барриос и еще два защитника – ну, их очень тяжело вскрыть в России.

В Европе, в Лиге чемпионов больше таких игровичков, которые могут взять на себя, обыграть один в один. И там «Зениту» гораздо тяжелее, им не хватает, чтобы добегали четыре полузащитника и еще кто-то в оборону. А в России проходит, – сказал нападающий в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».