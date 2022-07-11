Тен Хаг запретил пользоваться телефонами во время приемов пищи в «МЮ»

Главный тренер ввел запрет на использование смартфонов во время еды.

намерен объединить футболистов команды, поэтому запретил пользоваться мобильными устройствами во время приемов пищи.

Тем самым нидерландец хочет укрепить чувство единства среди команды и персонала. Он настаивает на том, чтобы игроки все время ели вместе.

Запретив использование телефонов, специалист рассчитывает побудить футболистов больше разговаривать друг с другом.

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