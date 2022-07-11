Семак о Би-2: «Реакция на выступление в спартаковском шарфе ожидаема. Я с удовольствием их послушал»

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Сергей Семак прокомментировал свист в адрес Би-2 на матче «Зенит» – «Спартак».

Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил красно-белых (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Реакция на выступление Би-2 в спартаковском шарфе была ожидаема.

– Насколько нужно было их приглашать?

– Ну, я с удовольствием их послушал, – сказал главный тренер «Зенита».

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