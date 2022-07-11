Погба – фанатам «Ювентуса»: «Хочу снова брать трофеи с вами. Я очень счастлив»

обратился к болельщикам после возвращения в «Ювентус».

«Привет, бьянконери!

Как вы видите, я вернулся, и я очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле – вместе с вами», – сказал полузащитник.

Француз уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 100 млн евро. С «Ювентусом» он 4 раза становился чемпионом Италии, 2 раза брал Кубок страны и трижды побеждал в Суперкубке Италии.

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