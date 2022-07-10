Орлов о «Спартаке: «Абаскаль – очередная темная лошадка. Зачем убрали Руя? Ваноли выиграл Кубок, но это делал и «Тосно»

оценил тренера «Спартака» .

«Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика «Спартака»... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде.

Но был же у «Спартака» . Но уже что-то начало просматриваться! «Спартак» вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего...

Абаскаль – очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и «Тосно» выигрывал.

И потом – мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. «Зенит» бы еще больше включился», – сказал журналист.

Абаскаль пытался сыграть с «Зенитом» в свой футбол. В этом хорошая и плохая новости для «Спартака»