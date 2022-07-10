Канчельскис о 0:4 «Спартака»: «Там работают дилетанты и жулики, тренер – из детского сада. Нельзя так издеваться над народной командой»

подвел итоги матча – за OLIMPBET Суперкубок России.

«Так получилось, что «Спартак» крупно проиграл. Я говорил, что будет 4:0.

Боже мой, где же они таких людей берут. Красно-белые пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается.

Но в любом случае я люблю «Спартак», они мои спонсоры. Если красно-белые занимают 5-6-е место, они мне поставляют ящик пива. Если займут 2-3-е место, то я им делаю такой же подарок.

Я думал, что этот мальчик Абаскаль что-то сделает, а он ничего не сделал. Говорит, что хорошо тренировались, ну, вот и получили четыре мяча. Нельзя так издеваться над «Спартаком», над народной командой.

Конечно, «Зенит» будет чемпионом в этом году! У кого-то есть сомнения? У ЦСКА огромные проблемы, вообще непонятно, что с ними будет», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Абаскаль пытался сыграть с «Зенитом» в свой футбол. В этом хорошая и плохая новости для «Спартака»