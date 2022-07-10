Топ-клубы Европы отказываются подписывать непривитых от ковида игроков АПЛ, опасаясь новой вспышки

Европейские топ-клубы не хотят подписывать непривитых футболистов из АПЛ.
Ведущие команды континента не желают иметь дело с такими игроками, опасаясь очередной вспышки Covid-19.
По информации The Telegraph, контакты и телефонные звонки сразу же прекращаются, когда заинтересованные клубы узнают, что потенциальный новичок из Премьер-лиги не вакцинирован.
Отметим, что два игрока «Челси» – Рубен Лофтус-Чик и Нголо Канте – не участвовали в предсезонном туре клуба в США на этой неделе из-за «статуса вакцинации от Covid-19». В США принято решение о том, что вакцинация обязательна для всех въезжающих в страну людей, не являющихся ее гражданами.
Например, в чемпионатах Италии и Франции вакцинация от коронавируса стала обязательной для игроков после всплеска заражений еще зимой. В других лигах также относятся к этому внимательно.