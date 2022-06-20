Бен Фостер: «Холанд может стать бомбардиром лучше Кейна. Он настоящий зверь»

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер считает, что Эрлинг Холанд превзойдет Харри Кейна.
«Думаю, что Холанд может стать бомбардиром лучше, чем Харри Кейн.
В следующем сезоне, как только «Манчестер Сити» разберется, как внедрить его в игровую систему, Эрлинг может начать просто разносить всех. С нетерпением жду матчей с его участием, он настоящий зверь и будет терроризировать соперников», – сказал 39-летний вратарь.
Кейн о Холанде и Нуньесе в АПЛ: «Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая. С нетерпением жду этого вызова»