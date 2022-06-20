Бен Фостер: «Холанд может стать бомбардиром лучше Кейна. Он настоящий зверь»

Теги Бен Фостер Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм чемпионшип Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер считает, что Эрлинг Холанд превзойдет Харри Кейна.

«Думаю, что Холанд может стать бомбардиром лучше, чем Харри Кейн.

В следующем сезоне, как только «Манчестер Сити» разберется, как внедрить его в игровую систему, Эрлинг может начать просто разносить всех. С нетерпением жду матчей с его участием, он настоящий зверь и будет терроризировать соперников», – сказал 39-летний вратарь.

Кейн о Холанде и Нуньесе в АПЛ: «Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая. С нетерпением жду этого вызова»

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