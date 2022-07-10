Максим Митрофанов: «Постепенно все поймут, что Fan ID не против фанатов. Незначительные недостатки будут преодолены»

высказался о введении паспорта болельщика в .

– Не боитесь, что на трибунах будет очень тихо со следующего сезона?

– Мы надеемся, что те незначительные недостатки, которые сейчас, к сожалению, присутствуют в первые дни работы системы с точки зрения оформления документов, они, мы уверены, точно будут преодолены.

Поэтому постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков. Когда она станет действительно удобной, надеюсь, что какие бы то ни было бойкоты отойдут на второй план, а на первое выйдут футбол и спорт», – сказал председатель комиссии по лицензированию РФ.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись

Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками